Nach mehr als 20 Jahren verabschiedet sich das Ginkgo-Team!

„Die einzige Konstante im Leben ist die Veränderung“

Heraklit

Alles im Leben, von der Natur bis zu den Menschen, ist in Bewegung und befindet sich im Wandel. So auch wir…

Als wir Anfang 2005 den Schritt wagten und unser Magazin starteten, konnten wir nicht ahnen, wie sehr es unser Leben bestimmen und zum Mittelpunkt unseres Alltags werden würde. Im Laufe der Zeit wuchs die Begeisterung, neue Aufgabenbereiche kamen hinzu, anderes galt es loszulassen. Und es geht weiter …

Um Neuem Raum zu geben, muss Altes gehen und so verabschiedet sich nun – nach beinah 21 Jahren- das Ginkgo Magazin – und wir, das Ginkgo Team, lassen dieses Herzens-Projekt los und beginnen freudig einen neuen Lebensabschnitt.

Ein wenig Wehmut schwingt natürlich auch mit, hätten wir das Magazin doch gerne weitergeführt gesehen…

Und ganz leise hegen wir die Hoffnung, das es vielleicht in naher Zukunft Menschen geben wird, die ein ähnliches Medium herausbringen möchten…

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!

Für uns ist es jetzt an der Zeit, uns bei allen Mitarbeiter:innen, Unterstützer:innen, Kund:innen, Leser:innen und Freund:innen zu bedanken, die uns auf dieser Reise durch die letzten Jahren begleitet haben!

Von ganzem Herzen Dank,

und alles, alles Gute auf Eurem Weg!

Shanti J. Hoff & Ingo Brandt

Das Ginkgo-Team

